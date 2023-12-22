В Пентагоне следят за ситуацией в Нигере касательно базы США

Ллойд Остин рассказал о взаимодействии между США и РФ в африканской стране.

В американском министерстве по обороне следят за ситуацией в Нигере касательно американской базы. Шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с иностранными коллегами из Австралии, Филиппин и Японии в штате Гавайи утверждал журналистам,что в администрации Вашингтона также наблюдают, имеют ли доступ якобы российские специалисты к военной технике США в этой африканской стране. Остин заметил, что в фокусе его внимания всегда остается безопасность и защита живой силы.

Вы задали вопрос о Нигере и о присутствии россиян на той же территории, что и мы. <...> Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ранее новостное агентство The Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя из американского министерства по обороне сообщило читателям о том, что российские военнослужащие якобы заняли авиационную базу в Нигере, где также размещены американские войска.

В Пентагоне заявили, что условия в Рафахе не располагают к проведению операции Израилем.

Фото и видео: YouTube / Defense Now