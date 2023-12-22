В Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что ХАМАС намерен напасть на силы США

Ллойд Остин прокомментировал угрозы для американских военных на Ближнем Востоке.

В американском оборонном министерстве не видят никаких признаков того, что радикальное палестинское движение ХАМАС планирует напасть на военнослужащих США, находящихся на территории сектора Газа. Такие сведения журналистам предоставил местный шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с иностранными коллегами из Австралии, Филиппин и Японии в штате Гавайи. СМИ задали чиновнику вопрос о том, есть ли у Вашингтона достоверная информация о том, что боевики на Ближнем Востоке планирует атаковать военнослужащих, которые строят и в конечном результате будут руководить временным морским пирсом для приема поступающей по морю гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Я не буду обсуждать с этого подиума разведывательную информацию. Но скажу, что не вижу на данный момент каких-либо признаков активного намерения сделать это. Ллойд Остин, шеф Пентагона

В США сообщили о завершении 50% работ по плавучей платформе для гуманитарной помощи в Газе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now