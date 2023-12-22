РПЛ готова вручить кубок победителю турнира и в Краснодаре, и в Петербурге

Заключительные матчи турнира пройдут 26 мая.

Российская премьер-лига (РПЛ) готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура и в Краснодаре, и в Петербурге. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В воскресенье, 26 мая, состоится заключительный тур чемпионата страны. За чемпионский титул будут бороться "Динамо", "Зенит" и "Краснодар". Петербургский клуб примет на свое поле "Ростов". Остальные претенденты на чемпионство сыграют между собой в Краснодаре.

Если победитель определится в матче между "Краснодаром" и "Динамо", то ему вручат кубок, который РПЛ специально доставит в Краснодар. В случае победы "Зенита" команде вручат трофей, который она получила на вечное хранение в прошлом году.

Напомним, после 29 туров в таблице РПЛ лидирует "Динамо" с 56 очками. "Зенит" отстает от лидера на два балла, "Краснодар" – на три.

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Фото: fc-zenit.ru