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Экс-полузащитник "Зенита" Зырянов заявил, что не употребляет алкоголь уже девять лет
Сегодня, 10:05
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Экс-полузащитник "Зенита" Зырянов заявил, что не употребляет алкоголь уже девять лет

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По словам бывшего футболиста, он иногда занимается физической активностью.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Константин Зырянов рассказал о своей физической форме после окончания игровой карьеры. Об этом он сообщил в интервью порталу "Чемпионат.com".

Зырянов отметил, что не следит за своим весом, однако иногда занимается физической активностью. Он подчеркнул, что периодически забрасывает ходить в зал и не следит за питанием.

Алкоголь? Даже в малых количествах не употребляю уже девять лет.

Константин Зырянов, экс-футболист "Зенита"

Константин Зырянов играл в "Зените" с 2007-го по 2014 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее агент Барриоса рассказал о будущем игрока в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: алкоголь, константин зырянов, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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