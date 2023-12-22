Экс-полузащитник "Зенита" Зырянов заявил, что не употребляет алкоголь уже девять лет

По словам бывшего футболиста, он иногда занимается физической активностью.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Константин Зырянов рассказал о своей физической форме после окончания игровой карьеры. Об этом он сообщил в интервью порталу "Чемпионат.com".

Зырянов отметил, что не следит за своим весом, однако иногда занимается физической активностью. Он подчеркнул, что периодически забрасывает ходить в зал и не следит за питанием.

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Константин Зырянов играл в "Зените" с 2007-го по 2014 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее агент Барриоса рассказал о будущем игрока в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru