Агент Барриоса рассказал о будущем игрока в "Зените"

Контракт полузащитника с клубом действует до 2027 года.

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо рассказал о будущем полузащитника "Зенита" и сборной Колумбии Вильмара Барриоса. Его слова приводит Metaratings.

Поссо заявил, что его клиент намерен остаться в Петербурге. Он также напомнил, что нынешний контракт 30-летнего футболиста действует до 2027 года. Агент подчеркнул, что Барриос будет счастлив отработать контракт и помочь клубу завоевать еще больше трофеев.

Вильмар Барриос играет в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал пятикратным чемпионом России, завоевал один кубок России и три суперкубка России. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 32 матча во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что сине-бело-голубые предлагают бесплатные билеты за оформление Fan ID.

Фото: fc-zenit.ru