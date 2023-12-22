Сине-бело-голубые предлагают бесплатные билеты за оформление Fan ID

"Зенит" объявил об акции 10 апреля.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" предлагает бесплатные билеты на матч со "Спартаком" за оформление Fan ID. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Акция стартовала 10 апреля. Участникам предлагают оформить Fan ID и получить за это бесплатные билеты на ближайшую игру. Участниками розыгрыша смогут стать горожане, обратившиеся за оформлением Карты болельщика 14 апреля с 11:00 до 19:00 в специальный центр у "Газпром Арены". Для оформления Fan ID потребуется только паспорт. Дети до 14 лет должны предоставить свидетельство о рождении.

Матч со "Спартаком" состоится на "Газпром Арене" 17 апреля в 17:30. Состав команды пока не объявляли.

Ранее мы писали, что летом у станций метро "Чкаловская", "Спортивная" и "Зенит" появятся крытые велопарковки.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"