‎"Муром" прервал домашнюю серию "Динамо", забив два гола во втором тайме

Для подопечных Александра Фомичёва это поражение стало первым в домашних матчах текущего сезона.

Футбольный клуб "Муром" нанес первое домашнее поражение петербургскому "Динамо" в текущем сезоне, одержав победу со счетом 2:1 и увезя из Санкт-Петербурга три очка.

‎Матч начался с неудачи для хозяев поля: уже на 15-й минуте повреждение получил основной голкипер бело-голубых Николай Рыбиков. До этого момента вратарь демонстрировал отличную статистику, пропустив всего пять мячей в 14 матчах сезона. Место в рамке занял Артём Мешалкин.

‎На 32-й минуте петербуржцы вышли вперед — дебютный гол за новую команду забил Данила Ежков, накануне перешедший в клуб из Вологды. Однако после перерыва инициатива перешла к гостям. На 51-й минуте Гаджимурад Абдуллаев восстановил равновесие, а на 64-й минуте окончательный счет установил Алексей Евсеев, ранее выступавший за "Динамо".

‎Для подопечных Александра Фомичёва это поражение стало первым в домашних матчах текущего сезона. Следующую игру команда проведет на выезде в Смоленске против местной "Искры". Встреча состоится в субботу, 1 августа, и начнется в 14:00.

Фото: Пресс-служба ФК "Динамо"