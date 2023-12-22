В Петербурге мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и получил 20% ожог тела

Он находится в тяжёлом состоянии.

В Петербурге полуторагодовалого ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 20% поверхности тела.

Как стало известно Piter.tv, мальчика доставили в детскую больницу днём 19 мая из квартиры по Муринской дороге. Ребёнка госпитализировали с термическим ожогом груди, спины, правого и левого бедра 2-3 степени. У него поражено 20% поверхности тела, он находится в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, по недосмотру родителей ребёнок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.

На выходных в Ломоносове полуторагодовалая девочка наелась таблеток от давления.

Фото: unsplash