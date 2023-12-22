В Петербурге мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и получил 20% ожог тела

В Петербурге полуторагодовалого ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 20% поверхности тела.
Как стало известно Piter.tv, мальчика доставили в детскую больницу днём 19 мая из квартиры по Муринской дороге. Ребёнка госпитализировали с термическим ожогом груди, спины, правого и левого бедра 2-3 степени. У него поражено 20% поверхности тела, он находится в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, по недосмотру родителей ребёнок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.
На выходных в Ломоносове полуторагодовалая девочка наелась таблеток от давления.
Фото: unsplash
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