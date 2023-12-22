США по-прежнему считают ограниченными действия войск Израиля в Рафахе

Сабрина Сингх прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке.

В Пентагоне по-прежнему считают, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах, расположенного в южной части сектора Газа, носят ограниченный характер. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница добавила, что Вашингтон не поддерживает наземную миссию еврейского государства на указанной земле. При этом власти США пока что не приостанавливали военную помощь Израилю, если не считать одной партии бомб большой мощности.

Мы не считаем, что на данный момент речь идет о полномасштабном вторжении, мы по-прежнему расцениваем действия ЦАХАЛ как ограниченную операцию. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Глава США Джо Байден заявил 8 мая в интервью местной телекомпании CNN о том, что американская администрация остановит поставки оружия Израилю в случае проведения крупной военной операции в городе Рафах . В тот же день министр обороны Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной поддержки для еврейского государства в связи с ситуацией вокруг Рафаха.

Пентагону неизвестно о якобы планах отправки военных инструкторов НАТО на Украину.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News