Сабрина Сингх прокомментировала материл издания The New York Times

Пентагон не располагает сведениями о якобы имеющихся планах отправки военных инструкторов Североатлантического альянса на территорию Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница при этом подтвердила информацию о том, что военнослужащие армии киевского режима проходят боевую подготовку в странах-членах НАТО.

Мне об этом неизвестно. Мне неизвестно об отправке инструкторов на Украину. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что газета The New York Times сообщила со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил, генерала Чарльза Брауна о том, что Вашингтон теперь не исключает развертывания на Украине инструкторов НАТО, необходимых для подготовки ВСУ. В материала упоминалось, что это не произойдет в ближайшее время.

Пентагон заявил о неизменной позиции по применению Киевом американского оружия.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News