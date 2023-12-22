Книжный салон на Дворцовой площади посетили более полумиллиона человек

Традиционно на площадке Книжного салона все 4 дня работала "Литературная почта".

XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон на Дворцовой площади завершил свою работу. По подсчетам организаторов, за четыре дня – с 16 по 19 мая – его посетили более полумиллиона человек.

Как рассказали в Смольном, в Книжном салоне приняли более 250 экспонентов. В рамках основной деловой программы состоялось более 150 мероприятий. Основными темами салона 2024 года стали 225-летие Александра Сергеевича Пушкина и Год семьи.

Гостями Книжного салона стали авторы: Дарья Донцова, Ринат Валиуллин, Екатерина Рождественская, Ольга Погодина-Кузмина, Сергей Носов, Александр Етоев, Александр Секацкий и другие. Посетители могли пообщаться с писателями, иллюстраторами и получить их автографы.

Традиционно на площадке Книжного салона все 4 дня работала "Литературная почта", где каждый желающий мог бесплатно отправить открытку в любую точку России.

Ранее бриг "Россия" спустили на воду в Петербурге в рамках подготовки к "Алым парусам".

Фото: Piter.tv