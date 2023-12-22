Тысячи книг у стен Эрмитажа: репортаж с первого дня Книжного салона

Свои наиболее популярные произведения привезли издательства из Крыма, Чеченской республики, Беларуси и даже Вьетнама.

В Петербурге стартовал международный Книжный салон, в нем принимают участие более 250 издательств, библиотек и музеев. В этом году мероприятие посвящено 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Году семьи. Свои наиболее популярные произведения привезли издательства из Крыма, Чеченской республики, Беларуси и даже Вьетнама.

Газета "Нянзан" – это газета центральной компартии Вьетнама, это голос правительства и народа Вьетнама. И сегодня она впервые выставляется на Книжном салоне. Очень широкий спектр материалов, которые там публикуются: о культуре, о политике, о жизни вьетнамцев. И ещё очень важный момент, что газета есть в электронном виде специально на русском языке. Ннуен куок Хунг, директор фонда содействия развитию русско-вьетнамского сотрудничества "Традиции и дружба"

На полках – множество книг об истории и культуре Петербурга и его жителей, среди новинок – альбом "История Дома Зингера".

В книге представлена вся история дома: от её создания, от того, как всё трансформировалось с точки зрения архитектуры, с точки зрения внутреннего убранства. Кто занимал это помещение в определенный временной люфт, кто создавал его. Очень много исторических архивных материалов, уникальный фотографии. Ирина Золина, бренд-директор издательства "Бомбора"

Здесь представлены и издательства российских учебных заведений: СПбГУ, Политехнического университета, Высшей школы экономики и Российского государственного института сценических искусств. Например, эти издания "Бориса Годунова", "Конька Горбунка", стихов Хармса по-настоящему уникальные, веди их создали студенты академии Штиглица.

Это дипломная работа студентов академии Штиглица с кафедры книжной графики. Вся работа: вёрстка, создание разворотов, иллюстраций – это всё на студенте, и соответственно, выпуск экземпляров тоже. Елена Сенник, студент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица

Гости салона могут приобрести уникальные репродукции из газет и журналов, которые хранятся в архиве Российской национальной библиотеки. Или познакомиться с книгами со шрифтом Брайля и рельефными картинками, которые специально сделаны для незрячих и слабовидящих людей.

Это тактильная книга. Здесь есть несколько памятников Петербурга, например, Медный всадник, он тоже тактильно доступен. В основном это книга для работы с преподавателем, который может помочь сориентироваться в иллюстрациях. Здесь есть кораблик Адмиралтейства, пушка у Петропавловской крепости, она максимально приближена к тем текстурам, из которых она сделана в реальности. Александра Баранова, редактор издательского отдела библиотеки для слепых и слабовидящих "Точка зрения"

Тысячи книг ждут юных читателей: легенды о драконах, профессии старой России, вся правда о пиратах и многое другое.

Я выбрала книгу про собачек, потому что я их очень люблю, и у меня дома их много. Там рассказывается про профессии собак, про то, как ни помогали людям. А эта книга про лошадей: я лошадей тоже люблю, особенно мохноногих. Мария Простакова, жительница Санкт-Петербурга

Книжный салон продлится до 19 мая, в программе: презентации книг, встречи с писателями и поэтами, лекции и круглые столы. Также для посетителей подготовили множество активностей: творческие мастер-классы от петербургских библиотек, интерактивные гадание по книгам и тест "Какой я писатель?", качели на Дворцовой площади и "Литературная почта".

Видео, фото: Piter.TV