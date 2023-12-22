Петербуржцам перечислили признаки депрессии

Если появляется ощущение, что нет какого-то просвета и чего-то хорошего, то нужно обращаться к врачу.

Врач-психиатр Анастасия Слышалова рассказала петербуржцам, что такое депрессия и как её можно распознать.

Как рассказала специалист порталу "Петербург2", первым симптомом является стойкое снижение настроения.

Если такое состояние длится больше 2 недель, то это может указывать на депрессию. Анастасия Слышалова, психиатр

Ещё одним признаком является медлительность и потеря концентрации. Третий симптом – двигательная заторможенность. У человека совершенно нет энергии и сил что-то делать, даже встать с утра он не может. Нет физических сил сделать что-то, что сделать необходимо – работу и другие неотложные дела. Также человек в состоянии депрессии может просыпаться в 4-5 утра и более не уснуть. Обратить внимание стоит и на проблемы с пищеварением.

Если появляется ощущение, что нет какого-то просвета и чего-то хорошего, то нужно обращаться к врачу, заявила психиатр Анастасия Слышалова.

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