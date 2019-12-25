Психолог рассказал, что походы в кино и театры способны снизить риск развития депрессии

Андрей Зберовский заметил, что основного лечения такой метод не заменит.

Культурные мероприятия могут помочь улучшить настроение и помочь человеку переключиться с тяжелых мыслей. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский. Специалист объяснил, что в музеях, театрах, на выставках обычно собирается много посетителей. Наблюдение за незнакомцами, в том числе за теми людьми, кто хорошо одет и соблюдает правила поведения, дает материал для собственных размышлений.

Мозг человека получает такой большой объем пищи для анализа, что на протяжении по меньшей мере недели, а бывает и двух, мозг анализирует, раскладывает информацию по своим полочкам, отвлекаясь тем самым от депрессивных мыслей. Андрей Зберовский, психолог

Эксперт добавил, что такой отвлекающий эффект является лишь временной мерой. При затяжном характере депрессивного состояния или его осложнениях пациенту важно необходимо обратиться за помощью к профильному специалисту и вместе с ним составить план лечения.

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