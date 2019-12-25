Психолог объяснила популярность тренда на бабушкины закрутки у зумеров

Ощущение, что человек что-то сделал своими руками, очень хорошо снижает уровень тревоги.

Завирусившийся на российской территории в социальных сетях тренд на бабушкины закрутки среди зумеров стал не только способом вернуться к корням, но также и методом борьбы с тревожностью. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала интегративный психолог Виктория Чугунова. Эксперт отмечает, что банка с соленьями стала для молодежи реальным результатом деятельности, который можно сразу же потрогать. Это нечастое явление для поколения, которое привыкло учиться или работать в онлайн-режиме.

Большая часть жизни молодых людей сейчас проходит в экране. <… > И часто результат остается невидимым: лайк, отправленное сообщение, закрытая задача. А банка огурцов стоит на полочке. Ее можно потрогать, открыть, кого-то угостить. <… > Виктория Чугунова, психолог

Различные плюшки: почему зумеры стали чаще выбирать рабочие профессии.

Фото: Piter.tv