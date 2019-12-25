Россиянам объяснили, как работает эффект Манделы

Психолог рассказала о причинах того, что люди понят прошлые события иногда не так, как они были в реальности.

Эффект Манделы объясняется тем, как человеческий мозг может дорисовывать детали происходящих событий в прошлом. Cоответствующими сведениями с журналистами телеканала "360.ru" поделилась клинический психолог Инна Паустовская. Эксперт уточнила, что возникновение ложных воспоминаний у людей связано с тем, как в принципе работает память. Речь идет о том, что она не записывает события как некий единый видеофайл.

При каждом воспоминании мозг заново собирает картину из фрагментов, ожиданий, стереотипов. Мозг „достраивает" недостающие детали по привычным образцам. Инна Паустовская, психолог

Специалист добавила, что в некоторых случаях человек непроизвольно заполняет пробелы в памяти деталью, которая в реальности выглядит правдоподобно, но на самом деле не отображает происходящее в тот момент.

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Фото: pxhere.com