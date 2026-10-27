Психолог из Петербурга объяснила, почему осенью сложнее сбросить вес

Осенью люди чаще переедают.

Осенью людям может быть сложнее контролировать пищевые привычки из-за снижения настроения, тревожности и недостатка физической активности. Об этом рассказала психолог, нутрициолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу".

По приведенным в публикации данным, от избыточного веса страдает каждый третий взрослый житель России, а ожирение наблюдается у каждого четвертого. В межсезонье, особенно осенью, риск набрать дополнительные килограммы может увеличиваться.

Ромашина объяснила это в том числе сокращением светового дня, которое, по ее словам, связано со снижением выработки серотонина. На этом фоне могут ухудшаться настроение, появляться апатия и усиливаться тревога. Некоторые люди пытаются справиться с такими состояниями с помощью калорийной пищи и продуктов с высоким содержанием углеводов.

Психолог отметила, что в периоды нестабильности еда может становиться для человека доступным способом получить удовольствие и почувствовать себя в безопасности. Теплая и вкусная пища иногда создает ощущение контроля, когда другие обстоятельства вызывают беспокойство.

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Фото: phxere.com