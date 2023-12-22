Апелляционный военный суд утвердил приговор Дарье Треповой*

Приговор Второго Западного окружного военного суда было решено оставить без изменений.

Первый Западный окружной военный суд Апелляционный военный суд по ВКС 20 мая рассмотрел жалобы и представление на приговор Дарье Треповой* (внесена в список террористов Росфинмониторинга) и Дмитрию Касинцеву.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, приговор Второго Западного окружного военного суда было решено оставить без изменений.

Суд 25 января 2024 года приговорил Дарью Трепову* к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей. Кроме того, суд также рассмотрел гражданские иски: Трепова* должна выплатить компенсацию в размере 16 495 000 рублей. Дмитрий Касинцев, в квартире которого скрывалась девушка, получил 1 год и 9 месяцев в колонии общего режима за её укрывательство.

Генпрокуратура РФ 16 апреля обжаловала приговор, считая назначенный Треповой* срок недостаточным.

Напомним, в апреле в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, во время которого погиб военкор Владлен Татарский.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга