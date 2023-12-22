Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой*

Ведомство считает назначенное наказание слишком мягким и требует 28 лет лишения свободы.

Прокуратура подала апелляцию на приговор, вынесенный Дарье Треповой*. Девушка внесена в реестр террористов и экстремистов РФ, её приговорили к 27 годам колонии за взрыв в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Как сообщили второму западному окружному военному суду пресс-секретарь Ирина Жирнова, прокуратура считает назначенное наказание слишком мягким и требует 28 лет лишения свободы.

Отметим, что Второй западный окружной военный суд признал Трепову* виновной по трём статьям: совершение теракта, незаконная перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств и подделка документа.

В процессе также был осуждён Дмитрий Касинцев, который получил год и девять месяцев колонии за укрывательство Треповой*. Адвокат Даниил Берман подал апелляцию на приговор. Подробности документа будут раскрыты в ходе судебного разбирательства.

Ранее Трепова* рассказала, что в кафе на Университетской набережной выполняла задание кураторов из Украины.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ