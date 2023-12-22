Суд приговорил Трепову* к 27 годам лишения свободы

Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой* 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тыс. рублей.

В Северной столице вынесен приговор Дарье Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Об этом информирует Объединённая пресс-служба городских судов.

Суд признал Трепову* виновной в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти, а также в незаконном ношении взрывчатых веществ, и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей. Также суд определился с гражданскими исками. С Треповой* взыскано 16 495 000 рублей.

Трепова* обвиняется по статьям о теракте, незаконном хранении взрывных устройств, приобретении поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления. Свою вину она признала лишь по последней статье. По словам девушки, она думала, что внутри статуэтки, которую она подарила Татарскому, находится прослушка, а не бомба.

Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой* 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.