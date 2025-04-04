Соучастника подрыва военкора Татарского в Петербурге приговорили к пожизненному сроку

На данный момент украинец находится в международном розыске.

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес заочный приговор 39-летнему гражданину Украины Юрию Денисову. Его признали виновным в соучастии в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Подсудимому назначили максимальное наказание в виде пожизненного срока с отбыванием первых 10 лет в тюрьме. Сейчас Денисов находится в международном розыске. Преступник сбежал из России после подрыва военкора.

Следствие установило, что Денисов передал заминированный бюст исполнительнице теракта Дарье Треповой*. 2 апреля 2023 года девушка пришла в кафе на Университетской набережной, где Татарсковский встречался со сторонниками. Она подарила ему статуэтку, которая взорвалась в руках военкора. Он погиб, 52 человека получили ранения.

Ранее Piter.TV сообщал, что устроившая теракт в Петербурге Трепова* перестала выплачивать компенсации.

*Признана террористкой и экстремисткой на территории РФ

Фото: Piter.TV