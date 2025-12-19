Устроившая теракт в Петербурге Трепова* перестала выплачивать компенсации

Напомним, взрыв прогремел в кафе в апреле 2023 года.

Дарья Трепова*, которую признали виновной в организации теракта на Университетской набережной в Петербурге, больше не выплачивает компенсации потерпевшим. Об этом 4 февраля пишет "КП-Петербург", ссылаясь на пострадавших.

Во время суда часть потерпевших подала иски на возмещение морального ущерба. Это было не ради денег, мы не рассчитывали на значительные средства. Мы подавали иски для того, чтобы в колонии террористка не била баклуши, а работала – днями и ночами. Общая сумма компенсации к взысканию составила 17,4 млн рублей. Татьяна Любина, потерпевшая

Однако недавно стало известно, что исполнительные листы закрыты. Трепова* не работает, отбывая наказание в ИК-2 в поселке Явас.

Вроде как осужденная постоянно находится в натянутых отношениях с администрацией колонии, поэтому ее и отправляют в изолятор. Делает ли Трепова* это осознанно и специально, чтобы отлынивать от работы и оказаться в одиночестве, мы не знаем, хотя это очень и очень на нее похоже. Татьяна Любина

Напомним, взрыв прогремел в кафе в апреле 2023 года. В заведении проходила встреча с военкором Владленом Татарским, он погиб. Подсудимая была завербована украинскими спецслужбами. Право на компенсацию имеет 21 человек.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.