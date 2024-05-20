Касинцев, укрывавший Трепову* после теракта в Петербурге, вышел на свободу

Он был приговорен к 1 году и 9 месяцам колонии.

Дмитрий Касинцев, укрывавший террористку Дарью Трепову*, вышел из колонии на свободу. Об этом ТАСС узнал в правоохранительных органах.

Вышел сегодня, – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о Касинцеве.

Дарья Трепова* в апреле 2023 года принесла статуэтку со взрывчаткой на творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в Петербурге на Университетской набережной.

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Трепову* к 27 годам колонии, а укрывавшего ее Касинцева – к 1 году и 9 месяцам колонии. По версии следователей, в апреле 2023 года Трепова, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на встречу с военкором статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно по мобильной связи. В результате взрыва Татарский погиб, ранения получили 52 человека.

В мае прошлого года Апелляционный военный суд оставил приговор обоим фигурантам в силе.

* Внесена в список террористов и экстремистов

Фото: Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга