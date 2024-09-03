Трепова* не стала обжаловать приговор в Верховном суде по делу о взрыве в петербургском кафе

Осуждённая за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, пропустила срок обжалования.

Дарья Трепова*, приговорённая к 27 годам колонии за взрыв в петербургском кафе, не подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, срок для обжалования истёк, что подтвердили в пресс-службе ВС РФ.

Приговор Треповой*, вынесенный в январе 2024 года 2-м Западным окружным военным судом, стал самым строгим наказанием для женщины в истории современной России. Суд признал её виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов. В мае 2024 года апелляция оставила приговор без изменений.

Взрыв произошёл 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского в кафе на Университетской набережной. Смерть Татарского наступила мгновенно, более 50 человек получили ранения. Следствие установило, что взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, переданную Треповой*.

Несмотря на заявление Треповой* после апелляции о намерении обжаловать приговор в кассационном порядке, необходимые документы поданы не были. Закон допускает восстановление пропущенного срока только по уважительным причинам, таким как болезнь. На текущий момент ходатайств от осуждённой не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал, что офисный работник устроил газовую атаку в бизнес-центре на проспекте Гагарина.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов.