Участники акции запустили в небо 334 белых воздушных шара по числу погибших

В Москве почтили память жертв теракта в Беслане, произошедшего в сентябре 2004 года. Об этом сообщает "РИА Новости".

Акция памяти жертв прошла перед Аланским подворьем. Участники запустили в небо 334 белых воздушных шара по числу погибших. На площади перед храмом прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта. В акции приняли участие более двух тысяч активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты".

Ранее мы сообщали, что Путин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов" в Беслане.

Видео: Telegram / РИА Новости