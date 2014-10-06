Подросток по указанию куратора из мессенджера поджёг релейный шкаф и трансформаторную будку в Ленобласти

Против несовершеннолетнего возбуждено дело о теракте, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции задержали несовершеннолетнего, причастного к поджогу железнодорожного оборудования. По версии следствия, подросток действовал по указанию неизвестного куратора из мессенджера, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что злоумышленник совершил поджоги на железнодорожных путях станций Лаврики и Девяткино. Он уничтожил один релейный шкаф и трансформаторную будку. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двадцати лет лишения свободы.

Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудники транспортной полиции обращают внимание граждан, что умышленное уничтожение или повреждение имущества на объектах транспорта влечёт уголовную ответственность. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники.

Фото: pxhere