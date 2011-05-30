До 24 апреля в Петербурге проведут 20 температурных испытаний

В период с 20 по 24 апреля в восьми районах Петербурга проведут 20 температурных испытаний. Данные мероприятия позволят специалистам заранее обнаружить потенциально опасные участки трубопроводов и предупредить возможные дефекты, рассказали сегодня в городском комитете по энергетике.

АО "ТЭК СПб" запланировало четыре испытания в Пушкинском, Красногвардейском и Выборгском районах, ООО "Петербургтеплоэнерго" – 13 испытаний в Петродворцовом, Петроградском, Центральном и Курортном районах. На сетях ООО "Теплоэнерго" проведут три испытания в Приморском и Курортном районах.

Во время испытаний температура теплоносителя может достигать 130 градусов, в связи с чем для обеспечения безопасности горожан производится кратковременное отключение горячего водоснабжения. Пресс-служба комитета по энергетике

Если вы нашли признаки повреждения коммуникаций, сообщите об этом по телефонам: 112 или 004.

Фото: комитет по энергетике Петербурга