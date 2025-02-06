В Петербурге с 13 по 17 апреля проведут 49 температурных испытаний

Теплоэнергетики с 13 по 17 апреля проведут 49 испытаний в 11 районах Петербурга, сообщили в городском комитете по энергетике. Благодаря таким мероприятиям специалисты заблаговременно обнаруживают потенциально опасные участки трубопроводов и предупреждают возможные дефекты.

АО "ТЭК СПб" проведет 17 испытаний в Невском, Красногвардейском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском и Приморском районах, ООО "Петербургтеплоэнерго" – 29 испытаний в Пушкинском, Петроградском, Центральном и Курортном районах. А на сетях ООО "Теплоэнерго" состоятся три испытания в Красносельском, Петродворцовом, Пушкинском и Невском районах.

Во время испытаний температура теплоносителя может достигать 130 градусов, в связи с чем для обеспечения безопасности горожан производится кратковременное отключение горячего водоснабжения. Комитет по энергетике

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга