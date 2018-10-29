Петербуржцев заманивают скидками на фейковых магазинах рассады, велосипедов и садовой мебели

Аферисты требуют предоплату на карту и исчезают после получения денег.

Весной в Петербурге и Ленобласти резко вырос спрос на рассаду, велосипеды и садовую мебель. Этим воспользовались мошенники, создавая поддельные интернет-магазины. Злоумышленники заманивают покупателей низкими ценами и скидками, требуют предоплату на личную карту, а после получения денег исчезают. Живые растения подменяют засохшими или пустыми коробками. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В киберполиции назвали несколько признаков, которые помогут распознать обман. Слишком низкая цена по сравнению с другими площадками — почти всегда ловушка. Необходимо проверять реальные фотографии товара, дату снимка, наличие контактов. Если магазин новый, отзывы подозрительно одинаковые, а название лишь незначительно отличается от известного бренда — это повод насторожиться. Не стоит вестись на фразы "последний товар" и искусственную срочность.

Оплату следует совершать только с защитой: через карту маркетплейса или с помощью безопасной сделки. Без гарантий возврата денег покупку совершать не рекомендуется. Специалисты советуют также сравнивать цены на разных платформах и искать реальные отзывы покупателей. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.

