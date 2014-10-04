Мошенники похитили 1 млн рублей у пожилой петербурженки под легендой о ДТП

Полиция Невского района задержала дропа, который обманул двух пожилых людей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
К правоохранителям вечером 6 апреля обратилась 84-летняя пенсионерка с улицы Новоселов. Ей позвонили неизвестные и под легендой о ДТП убедили отдать курьеру 1 млн рублей. Через два дня на Социалистической улице поймали 23-летнего подозреваемого из Центральной Азии.
Кроме того, мигрант совершил аналогичное преступление в отношении 89-летнего пенсионера, проживающего на Октябрьской набережной. По такой же схеме он передал аферистам 300 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
