Мошенники активизировались перед Днем Победы

Жителей Петербурга предупредили о новых схемах обмана с выплатами и подарками.

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост мошеннической активности накануне Дня Победы. Аферисты используют праздничную тематику, обещая гражданам выплаты, компенсации и подарки, чтобы получить доступ к их личным данным и средствам.

О новых схемах предупреждает телеграм-канал "Ленинградский киберстраж". Специалисты отмечают, что злоумышленники активно применяют телефонные звонки и сообщения, маскируясь под представителей официальных организаций.

В сообщении подчеркивается, что для защиты от обмана категорически нельзя передавать посторонним коды из SMS, пароли, а также данные банковских карт, включая номер, срок действия и CVV-код. Такой подход считается наиболее надежным способом сохранить деньги.

Эксперты также рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личную информацию на неизвестных сайтах. При получении сомнительных звонков или сообщений гражданам советуют самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам, а не доверять номерам, указанным в SMS.

Отдельно отмечается, что банки и Пенсионный фонд не запрашивают переводы средств и не требуют передачи кодов для оформления выплат. Использование подобных предлогов является одним из признаков мошенничества.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники заманивают петербуржцев уникальными условиями по ипотеке. Жертвы оставляют заявки на сайте или в объявлении в интернете.

