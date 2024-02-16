Мошенники заманивают петербуржцев уникальными условиями по ипотеке

Им обещают сниженную ставку или одобрение при плохой кредитной истории.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области активизировались мошенники, которые под видом ипотечных брокеров выманивают предоплату за "уникальные условия". Об этом сообщает пресс-служба Управления по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий ГУ МВД России.

Жертвы оставляют заявки на сайте или в объявлении в интернете. "Специалист" обещает сниженную ставку, помощь с льготной ипотекой или одобрение при плохой кредитной истории. Главное условие — предоплата за услуги или оформление документов. После перевода денег брокер исчезает.

Полиция рекомендует никогда не переводить предоплату на личные карты, требовать официальный договор с печатью и реквизитами компании, проверять организацию в реестре Банка России и искать реальные отзывы. Также стоит позвонить напрямую в банк, который якобы участвует в программе, и не пересылать копии паспорта, СНИЛС и фото карт до проверки контрагента.

Если вы стали жертвой мошенников, необходимо немедленно заблокировать карту и сообщить в банк. Сохраните переписку, скриншоты и квитанции. Напишите заявление в полицию с доказательствами и параллельно запросите списание спорной операции через банк.

