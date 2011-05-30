Бывший советник РЖД отправится за решетку на 11 лет

Под следствием он оказался из-за особо крупного мошенничества.

Алексея Тайчера, бывшего советника Российских железных дорог и экс-владельца двух лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-транс", приговорили к 11 годам лишения свободы. Решение вынес Никулинский суд Москвы. Об этом сообщили в ТАСС.

Тайчеру назначили наказание в виде 11 лет общего режима, а также обязательство выплатить штраф в размере 2 млн рублей. Кроме того, в течение почти трех лет он не сможет занимать высокие посты в коммерческих компаниях. В ходе судебного следствия вина осужденного была полностью доказана.

Иск потерпевшей стороны – сумма в размере 1.2 млрд рублей – удовлетворена судом полностью. Вину в хищениях предприниматель не признает. В последнем слове он заявил, что действовал в рамках закона и за время своей деятельности выплатил 5 млрд рублей налогов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей МЧС России по Брянской области. По версии следствия, вместе со своими подчиненными он помог пройти аттестацию юридическому лицу и, таким образом, получить незаконную лицензию.

