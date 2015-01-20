В Петербурге экс-застройщик предстанет перед судом за хищение более 310 млн рублей

В суд направлено дело бывшего руководителя строительных компаний, обвиняемого в мошенничестве с десятками потерпевших.

В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора строительных компаний "Летвуд" и "Летвуд-М", которого задержали в конце 2024 года по подозрению в крупном мошенничестве при строительстве жилых объектов.

По версии прокуратуры, в период с июня 2021 года по октябрь 2024 года обвиняемый заключал договоры подряда на возведение зданий, при этом изначально не планировал выполнять взятые на себя обязательства. Следствие считает, что его действия носили системный характер и были направлены на получение денежных средств обманным путем, пишет РБК.

В результате противоправной схемы пострадали 79 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 310 млн рублей.

На имущество обвиняемого, а также активы его родственников наложен арест для обеспечения возможного возмещения ущерба. По данным источников, бенефициаром компаний "Летвуд" и "Летвуд-М" является Павел Федоров.

Фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

