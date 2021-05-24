Петербуржец потребовал взыскать с цветочного магазина более 30 тыс. рублей из-за маленького букета
Сегодня, 16:23
145
Житель Петербурга потребовал через суд вернуть ему деньги за букет, который оказался меньше заявленного. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 13 апреля. 

В январе мужчина заказал цветы через магазин в интернете за 5,3 тыс. рублей. Их фактическая ширина была 24 сантиметра вместо обещанных 40 сантиметров, а информация об изменениях отсутствовала на сайте. 

Потерпевший хочет взыскать с компании стоимость букета, проценты, 12 тыс. рублей за юридическую помощь и 17,2 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Первое заседание по делу уже назначено. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура помогает пенсионерке взыскать ущерб от затопления квартиры на Искровском проспекте. 

Фото: pxhere 

