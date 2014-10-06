Двое ранее судимых организовали фиктивный брак для мигрантки за 50 тысяч

Организатору и "жениху" грозит уголовная ответственность, брак аннулируют в суде.

В Калининском районе Петербурга полиция пресекла незаконную схему легализации мигрантки через фиктивный брак. 42-летняя местная жительница организовала заключение брака между своим знакомым и гражданкой Центральной Азии. За фиктивные отношения женщина получила 50 тысяч рублей, а приезжей — разрешение на временное проживание в России. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что с декабря 2022 года по февраль 2023 года неработающая, ранее судимая 42-летняя петербурженка предложила своему 46-летнему знакомому, также ранее судимому, заключить фиктивный брак с 42-летней гражданкой из Центральной Азии. За это он должен был получить денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. После регистрации брака иностранке выдали разрешение на временное проживание в РФ.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе иностранки. После необходимых проверок документы направят в прокуратуру для инициирования вопроса о признании брака недействительным в судебном порядке. Расследование продолжается.

Фото: Freepik