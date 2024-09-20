Офисный работник устроил газовую атаку в бизнес-центре на проспекте Гагарина

Мужчина распылил слезоточивый газ и применил дымовую шашку из-за невыплаты зарплаты.

Полиция задержала 28-летнего офисного работника, устроившего хулиганскую выходку с применением дымовой шашки и газового баллончика в бизнес-центре на проспекте Юрия Гагарина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петеребургу и Ленинградской области, инцидент произошел 21 ноября около 14:18 в доме №2.

По предварительным данным, молодой человек, недовольный невыплатой заработной платы, распылил в помещении офиса слезоточивое вещество из газового баллончика, после чего бросил дымовую шашку. Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на вызов, задержали подозреваемого на месте происшествия.

В ходе осмотра помещения полицией были изъяты вещественные доказательства — 5 баллонов с перцовым газом и дымовая шашка. В тот же день трое менеджеров компании самостоятельно обратились в медицинское учреждение с диагнозом "токсическое действие слезоточивым газом". После оказания помощи пострадавшие были отпущены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение и написали заявления в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в помещение для административно задержанных.

Фото: Piter.TV