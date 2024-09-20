Задержан безработный житель Выборга с 2,5 кг наркотиков в квартире

При обыске у 40-летнего местного жителя изъяли почти 2,5 кг запрещенных веществ.

Сотрудники полиции Выборгского района Ленинградской области задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержание произошло 20 ноября вечером у дома №39 по улице Гагарина в Выборге.

При обыске по месту жительства подозреваемого, ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков, были обнаружены и изъяты крупные партии запрещенных веществ. Изъятие включало 6 бумажных конвертов с веществами растительного происхождения и 3 полимерных пакета с неизвестными веществами общим весом почти 2,5 кг.

Проведенная экспертиза установила, что содержимое одного из пакетов является наркотическим средством клефедрон массой 670,9 грамма. Содержимое остальных восьми упаковок общим весом 1 770 грамм направлено на дальнейшее исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом "г" части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области