Возбуждено уголовное дело на водителя эвакуатора, сбившего насмерть ребенка под Петербургом

Он скрылся с места ДТП после наезда эвакуатора на ребенка в Ломоносовском районе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика в результате ДТП в деревне Яльгелево. По версии следствия, 54-летний водитель эвакуатора совершил наезд на ребенка, находившегося на тротуаре, и скрылся с места происшествия, не оказав помощь.

Трагедия произошла 20 ноября на автодороге "Анташи-Ропша-Красное село". По предварительным данным, водитель эвакуатора выехал за пределы проезжей части и сбил мальчика 2013 года рождения, который находился на тротуаре. После наезда мужчина не сообщил о случившемся в полицию, не предпринял мер по оказанию первой помощи и скрылся с места ДТП. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения). Водитель был задержан в течение суток после происшествия. Следственные органы уже возбудили ходатайство перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Фото: Следственный комитет РФ