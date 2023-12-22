Песков: Россия не получала сигналов от Ирана для расследования гибели Раиси

В Кремле ответил на вопрос, возможно ли участие российских спецслужб в расследования катастрофы.

Россия не получала сигналов от Ирана для расследования гибели президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответил на вопрос, возможно ли участие российских спецслужб в расследования катастрофы, в которой погиб Раиси. По словам Пескова, никаких сигналов от Тегерана в адрес Москвы не поступало. Он также отметил, что традиции похорон в Иране не предусматривают участие в них международных представителей.

Ранее мы сообщали, что президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета.

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