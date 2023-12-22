Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета

На место крушения направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Об этом сообщило информационное агентство Mehr.

Инцидент произошел днем 19 мая. Раиси вместе с членами делегации Ирана возвращался после визита в Азербайджан. По предварительным данным, вертолет совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Помимо президента на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Сообщается, что на месте крушения не нашли выживших. Туда направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.

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Видео: Telegram / Press TV