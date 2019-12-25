Спустя шесть лет в суд попало дело о гибели девушки из Мурино в 2021 году

Бойфренда Ксении, выпавшей из окна после избиения, могут оправдать.

В Ленинградской области в суд поступило уголовное дело о гибели 22‑летней Ксении Шеренговской, которая выпала из окна многоэтажного дома в Мурино в ночь на 25 января 2021 года. Трагедии предшествовал конфликт с бойфрендом – продавцом Алексеем, который, согласно записям камер, нанёс девушке побои в лифте и у квартиры. Расследование длилось более пяти лет: дело неоднократно прекращали и возобновляли, родители обращались к председателю СК России Александру Бастрыкину, пишет КП-Петербург.

В августе 2026 года материалы переданы в суд. Однако выводы следствия вызывают вопросы у близких погибшей. По данным источника в СУ СКР по Ленобласти, ни одна экспертиза не подтверждает, что Алексей выталкивал Ксению. Судебно‑психиатрическая экспертиза выявила у Шеренговской демонстративные черты поведения, что допускает версию о том, что она могла сесть на подоконник и упасть по неосторожности.

Сам обвиняемый вину не признаёт, заявляет, что никого не толкал. После полугода в СИЗО он был отпущен под подписку о невыезде, позднее женился и нашёл подработку. Его страницы в соцсетях закрыты. Адвокат и подсудимый за всё время не связывались с семьёй погибшей. Подруги Ксении утверждают, что ранее парень уже применял к ней насилие, однако свидетелей падения нет.

Суд может либо оправдать Алексея, либо переквалифицировать статью на менее тяжкую, связанную с нанесением побоев. Родственники Ксении настаивают на обвинительном приговоре и каждую неделю посещают заседания.

Фото: Вконтакте/Ксения Шеренговская