Глава МИД РФ ответил на высказывание премьер-министра Великобритании.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии на Западе политиков, способных говорить на языке фактов. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Лавров ответил на высказывание премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который заявил, что Россия якобы отказалась от поставок энергоресурсов. Он напомнил, что подобные слова звучали от канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Причем никто из них не краснеет, и это самое печальное, потому что означает, что сейчас на Западе нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и на основе фактов. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что киевскому режиму пора признать реалии на земле.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН