Пентагон: временный пирс на берегу в Газе начнет принимать помощь в ближайшие дни

Сабрина Сингх рассказал о том, когда военные начнут разгрузку грузов.

Жители палестинского анклава начнут получать гуманитарную помощь через установленный американскими властями на берегу сектора Газа временный морской пирс уже в ближайшие дни. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Чиновница заметила, что как только корабли смогут спокойно пришвартоваться в акватории региона, то военнослужащие немедленно начнут разгрузку грузов для мирного населения, пострадавшего в Газе.

Стоит ожидать, что гуманитарная помощь начнет поступать в ближайшие дни. Физического присутствия американских военных на берегу не будет. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сотрудница Пентагона добавила, что данный пирс является временным сооружением, который предназначен исключительно для доставки гуманитарных грузов в Газу, а американские специалисты лишь "обеспечивают логистическую поддержку", которая впжна для доставки гуманитарной помощи с моря на берег.

США по-прежнему считают ограниченными действия войск Израиля в Рафахе.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News