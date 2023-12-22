Пентагон: временный пирс на берегу в Газе начнет принимать помощь в ближайшие дни

Жители палестинского анклава начнут получать гуманитарную помощь через установленный американскими властями на берегу сектора Газа временный морской пирс уже в ближайшие дни. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного министерства Сабрина Сингх. Чиновница заметила, что как только корабли смогут спокойно пришвартоваться в акватории региона, то военнослужащие немедленно начнут разгрузку грузов для мирного населения, пострадавшего в Газе.
Стоит ожидать, что гуманитарная помощь начнет поступать в ближайшие дни. Физического присутствия американских военных на берегу не будет.
Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона
Сотрудница Пентагона добавила, что данный пирс является временным сооружением, который предназначен исключительно для доставки гуманитарных грузов в Газу, а американские специалисты лишь "обеспечивают логистическую поддержку", которая впжна для доставки гуманитарной помощи с моря на берег.
США по-прежнему считают ограниченными действия войск Израиля в Рафахе.
Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
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