Джо Кент обвинил Белый дом в развязывании регионального конфликта на Ближнем Востоке в 2003 году.

Затяжного вооруженного конфликта на территории Сирии можно было избежать в том случае, если бы американские военнослужащие не вторглись бы в Ирак в 2003 году. Соответствующий комментарий в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделал бывший чиновник из Национальной разведки США Джо Кент. Бывший руководитель американского центра по борьбе с терроризмом ушел в отставку с занимаемой должности из-за несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана.

Если бы мы не вторглись в Ирак, то у нас не было бы конфликта в Сирии. Джо Кент, эксперт из США

Напомним, что вторжение США и их международных союзников в Ирак с целью свержения местного президента Саддама Хусейна произошло в 2003 году. Завершилась эта кампания лишь в 2011 году.

