Джо Кент сообщил об обмане, который Вашингтон преподнес мировой общественности.

Иран не находился на грани получения ядерного оружия ни на момент начала военной операции США "Эпическая ярость", ни перед тем, как американские военнослужащие в июне 2025 года совершили удары по ядерным объектам в исламской республике. Соответствующий комментарий в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделал бывший чиновник из Национальной разведки США Джо Кент. Бывший руководитель американского центра по борьбе с терроризмом ушел в отставку с занимаемой должности из-за несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. Иностранный эксперт уточнил, что у иранского населения есть религиозное предписание - фетва, запрещающая разработку ядерного оружия.

Нет, они не были три недели назад, когда все началось. В июне также не были. У иранцев есть религиозное предписание - фетва, запрещающая разработку ядерного оружия. Джо Кент, эксперт из США

Напомним, что в Тегеране ранее неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. С 2003 года в Иране действует фетва со стороны верховного лидера страны, согласно которой производство ядерного оружия в государстве запрещено.

Экс-чиновник Нацразведки США: у Израиля другие цели в войне против Ирана.

