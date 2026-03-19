Иран не находился на грани получения ядерного оружия ни на момент начала военной операции США "Эпическая ярость", ни перед тем, как американские военнослужащие в июне 2025 года совершили удары по ядерным объектам в исламской республике. Соответствующий комментарий в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделал бывший чиновник из Национальной разведки США Джо Кент. Бывший руководитель американского центра по борьбе с терроризмом ушел в отставку с занимаемой должности из-за несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. Иностранный эксперт уточнил, что у иранского населения есть религиозное предписание - фетва, запрещающая разработку ядерного оружия.
Нет, они не были три недели назад, когда все началось. В июне также не были. У иранцев есть религиозное предписание - фетва, запрещающая разработку ядерного оружия.
Джо Кент, эксперт из США
Напомним, что в Тегеране ранее неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. С 2003 года в Иране действует фетва со стороны верховного лидера страны, согласно которой производство ядерного оружия в государстве запрещено.
