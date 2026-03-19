Джо Кент уточнил, что Израиль не боится тех последствий, которые беспокоят весь остальной мир.

У израильского руководства фиксируются другие цели в войне против Ирана, чем у вашингтонской администрации. Соответствующий комментарий в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделал бывший чиновник из Национальной разведки США Джо Кент. Бывший руководитель американского центра по борьбе с терроризмом ушел в отставку с занимаемой должности из-за несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. Иностранный эксперт уверен, что в отличие от Иерусалима, Вашингтон теперь уклоняется от смены режима в исламской республике

Не думаю, что наша цель была четко определена, поскольку мы уклоняемся от смены режима. Израиль не уклоняется от смены режима, они хотят полностью уничтожить нынешнее руководство Ирана. Но у них, кажется, нет плана того, что же будет потом. Джо Кент, эксперт из США

Американец уверен, что Израиль совершенно не против того, чтобы Иран поглотил хаос, так как такая ситуация не обязательно станет плохой для еврейского государства. Однако негативные последствия это вызовет в мировой энергетике, США, международных партнеров в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива и ситуации с массовой миграцией в Европу.

