Экс-чиновник Нацразведки США: Трамп располагал не всей информацией по Ирану

Джон Кент рассказал о том, что полученные сведения не совпадали с тем, что вещали публичные деятели.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не располагал всей полнотой информации в тот момент, когда принимал решение о начале проведения операции против Ирана. Соответствующий комментарий в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сделал бывший чиновник из Национальной разведки США Джо Кент. Бывший руководитель американского центра по борьбе с терроризмом ушел в отставку с занимаемой должности из-за несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. Иностранный эксперт пояснил, что чиновники из еврейского государства не раз говорили перед руководством Белого дома одно и тоже об обогащении урана. Речь идет о том, что это якобы позволит стране получить собственную ядерную бомбу. Однако эти слова не соответствовали разведывательным данным. В Нацразведке США фиксировали значительный разрыв между разведданными и информацией, которую предоставляли президенту США, а также принимаемыми им решениями.

Вокруг него было очень мало людей, и, думаю, они все пели в унисон. <...> Думаю, ситуация сейчас была бы иной, если бы мы тогда действительно обсуждали картину, которая складывалась из разведданных. Джо Кент, эксперт из США

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson