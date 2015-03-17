Американское посольство отрицает факт задержания журналиста.

Американский журналист Такер Карлсон заявил о допросе при вылете из Израиля. Об этом он рассказал газете Daily Mail.

Карлсон посетил Израиль 18 февраля, чтобы записать интервью с послом США Майком Хакаби. По словам журналиста, к нему подошли мужчины, которые представились сотрудниками службы безопасности аэропорта, и забрали его паспорт. От него также потребовали рассказать, о чем конкретно была беседа с американским послом.

Это было дико. Мы уже покинули страну.



Такер Карлсон, журналист

При этом американское посольство отрицает факт задержания Карлсона. В диппредставительстве заявили, что журналисту задавали те же самые вопросы на паспортном контроле, которые задаются всем прибывшим в Израиль.

Ранее Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве.

Фото: YouTube / Tucker Carlson