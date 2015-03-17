Американский журналист Такер Карлсон заявил о допросе при вылете из Израиля. Об этом он рассказал газете Daily Mail.
Карлсон посетил Израиль 18 февраля, чтобы записать интервью с послом США Майком Хакаби. По словам журналиста, к нему подошли мужчины, которые представились сотрудниками службы безопасности аэропорта, и забрали его паспорт. От него также потребовали рассказать, о чем конкретно была беседа с американским послом.
Это было дико. Мы уже покинули страну.
Такер Карлсон, журналист
При этом американское посольство отрицает факт задержания Карлсона. В диппредставительстве заявили, что журналисту задавали те же самые вопросы на паспортном контроле, которые задаются всем прибывшим в Израиль.
Фото: YouTube / Tucker Carlson
