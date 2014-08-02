Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал об итогах третьего раунда трехсторонних переговоров в Женеве. Его слова приводит "РИА Новости".
Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине проходит в Женеве. В переговорах принимали участие делегации РФ, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял Мединский. По его словам, третий раунд переговоров был непростым.
Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов, были тяжелыми, но деловыми.
Владимир Мединский, помощник президента РФ
Также Мединский заявил, что следующая встреча делегаций состоится в ближайшее врем.
Видео: РИА Новости
