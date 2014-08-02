  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:28
32
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве

0 0

По его словам, третий раунд переговоров был непростым.

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал об итогах третьего раунда трехсторонних переговоров в Женеве. Его слова приводит "РИА Новости".

Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине проходит в Женеве. В переговорах принимали участие делегации РФ, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял Мединский. По его словам, третий раунд переговоров был непростым.

Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов, были тяжелыми, но деловыми.

Владимир Мединский, помощник президента РФ

Также Мединский заявил, что следующая встреча делегаций состоится в ближайшее врем.

Ранее Песков отверг сообщения о проведении Россией и Китаем ядерных испытаний.

Видео: РИА Новости

Теги: владимир мединский, женева, переговоры, россия, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии